(Di sabato 11 marzo 2023) Il, 11 mar. - (Adnkronos) - L'Italia delsfiora il podio nella prima tappa della World Cup 2023. In Egitto, al, ottima partenza per la squadra azzurra che ha chiuso la finale femminile ai piedi del podio. La campionessa del Mondo in carica Elena(Carabinieri) ha terminato al quarto posto, Alice(Fiamme Azzurre),alle ultime Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la maternità, ha terminatodopo un arrivo al fotofinish con l'atleta di casa Malak Ismail. La vittoria è andata alla numero uno del ranking mondiale, l'ungherese Michelle Gulyas, prima con 1403 punti. Argento alla francese Elodie Clouvel (1398), bronzo per l'egiziana Salma Abdelmaksoud (1392). La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pentathlon moderno: Cdm, Micheli quarta e Sotero sesta al Cairo - - ASTI_News : World Cup 2023 di Pentathlon Moderno: Alice Sotero si qualifica per la finale della prima tappa… - sportasti : World Cup 2023 di Pentathlon Moderno: Alice Sotero si qualifica per la finale della prima tappa… - sportface2016 : #Pentathlon #WorldCup2023: #Michelini e #Sotero in finale al Cairo - sportface2016 : #Pentathlon, #WorldCup: al Cairo #Cicinelli, #Alessandro e #Malan volano in semifinale -

Non ci saranno italiani presenti in finale al Cairo (Egitto), sede della prima tappa della World Cup 2023 di. Tutti e tre gli azzurri impegnati in semifinale sono infatti usciti di scena. Nella semifinale A, Giorgio Malan è stato il primo tra gli esclusi con 1168 punti, a 8 punti dal ...ROMA " Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) conquistano la finale nella prima tappa della World Cup 2023 diche si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. L'atleta astigiana, quarta alle Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la pausa per la maternità, e la campionessa ...Alice Sotero ed Elena Micheli conquistano la finale nella prima tappa della World Cup 2023 diche si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. L'atleta astigiana, quarta alle Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la pausa per la maternità, e la campionessa ...

Pentathlon Moderno: sabato 11 e domenica 12 marzo a Modena tre ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Il Cairo, 11 mar. – (Adnkronos) – L’Italia del Pentathlon Moderno sfiora il podio nella prima tappa della World Cup 2023. In Egitto, al Cairo, ottima partenza per la squadra azzurra che ha chiuso la ...ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del pentathlon moderno sfiora il podio nella prima tappa della World Cup 2023. In Egitto, al Cairo, ottima partenza per la squadra azzurra che ha chiuso la finale femminile ...