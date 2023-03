Pentathlon | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | Elena Micheli quarta | Alice Sotero sesta

(Di sabato 11 marzo 2023) Penultima giornata di gare a Il, in Egitto, sede della prima tappa delladeldimoderno: in programma la finale femminile, conednella gara vinta dall’ungherese Michelle Gulyas. Successo dunque per la numero 1 del ranking mondiale, la magiara Michelle Gulyas, prima con 1403 punti, che precede nel laser run conclusivo di 5? la francese Elodie Clouvel, seconda a quota 1398, e di 11? l’egiziana Salma Abdelmaksoud, terza con 1392. La campionessa delin carica,(Carabinieri), chiude al quarto posto con un distacco di 22?, a quota 1381, mentre l’egiziana Malak ...

Buona partenza per l'Italia delmoderno a Il Cairo, dove è scattata oggi la prima tappa delladel Mondo 2023. Negli impianti della American University sono andate in scena le qualificazioni femminili, con le quattro ......- ha commentato il presidente della Federazione ItalianaModerno Fabrizio Bittner - Il Cairo lo scorso anno ci ha portato fortuna: è arrivata la prima vittoria di Elena Micheli in......- alla - terza - tappa - della -- parigi - di - nuoto ). Ma non è ancora tempo di tirare il fiato, infatti sabato prossimo, 4 marzo, è in programma il trofeo regionale open di...

'Ottimo il fatto che abbiano entrambe conquistato già un gran bottino di punti' ha spiegato il dt Andrea Valentini.ROMA (ITALPRESS) - L'Italia ...Discorso diverso per Federico Alessandro che era alla sua prima gara in Coppa del Mondo e già centrare la semifinale è qualcosa di non scontato”, ha aggiunto. La seconda tappa della World Cup 2023 di ...