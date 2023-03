Pensioni, sussidi e bonus saltati per errore: chi paga? (Di sabato 11 marzo 2023) Errare è umano ma il fisco è diabolico. Quando ci si affida a Caf e commercialisti per la dichiarazione dei redditi o altri servizi ci si espone a errori e imprevisti che possono aumentare i problemi anziché... Leggi su today (Di sabato 11 marzo 2023) Errare è umano ma il fisco è diabolico. Quando ci si affida a Caf e commercialisti per la dichiarazione dei redditi o altri servizi ci si espone a errori e imprevisti che possono aumentare i problemi anziché...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mm58185186 : @GenCar5 Intanto spendiamo 300 mld all’anno di sussidi (pensioni) in cambio di nulla. - PasqAmitr : Mio caro Clarence, eppure dovresti saperlo: in Itaglia la prima cosa sono le pensioni e i sussidi. Cazzo gliene fre… - PaolinoBonapar1 : RT @DanielaColi2: L'Ucraina non esiste più come stato. Dipende da US ed Europa occidentale non solo per armi ma anche per pagare soldati pe… - Skywalk59735517 : RT @DanielaColi2: L'Ucraina non esiste più come stato. Dipende da US ed Europa occidentale non solo per armi ma anche per pagare soldati pe… - StefaniaFalone : RT @DanielaColi2: L'Ucraina non esiste più come stato. Dipende da US ed Europa occidentale non solo per armi ma anche per pagare soldati pe… -