Pensioni 2023-2024, l’editoriale: pericoloso stallo sulla riforma (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo già a metà marzo e assistiamo sgomenti ad un pericoloso stallo ed immobilismo del governo sulla nuova riforma previdenziale. Dopo i primi due incontri con le parti sociali che sono stati interlocutori e dove l’Esecutivo ha per l’ennesima volta ascoltato le richieste dei sindacati, che peraltro conosce benissimo, da circa un mese la questione. riforma Pensioni 2024 ultime novità: stallo del Governo Dopo tutti i proclami che ci sono stati in campagna elettorale e tutte le dichiarazioni che il nuovo governo ha fatto appena insediato sulla volontà di attuare una riforma complessiva per superare definitivamente la legge Fornero ci sono stati solamente interventi peggiorativi che aumentano l’angoscia delle ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo già a metà marzo e assistiamo sgomenti ad uned immobilismo del governonuovaprevidenziale. Dopo i primi due incontri con le parti sociali che sono stati interlocutori e dove l’Esecutivo ha per l’ennesima volta ascoltato le richieste dei sindacati, che peraltro conosce benissimo, da circa un mese la questione.ultime novità:del Governo Dopo tutti i proclami che ci sono stati in campagna elettorale e tutte le dichiarazioni che il nuovo governo ha fatto appena insediatovolontà di attuare unacomplessiva per superare definitivamente la legge Fornero ci sono stati solamente interventi peggiorativi che aumentano l’angoscia delle ...

