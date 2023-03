«Pensiamo dunque siamo. E siamo liberi di esprimerci». L’Athletic Brighela: non ci fermiamo, sostegno a una Ong (Di sabato 11 marzo 2023) Il caso. L’Athletic Brighela rilascia un comunicato dopo la notifica della sanzione inflitta «alla nostra ASD, al capitano, all’allenatore, al nostro dirigente-accompagnatore» scrive la società calcistica su Fb. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 marzo 2023) Il caso.rilascia un comunicato dopo la notifica della sanzione inflitta «alla nostra ASD, al capitano, all’allenatore, al nostro dirigente-accompagnatore» scrive la società calcistica su Fb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: «Pensiamo dunque siamo. E siamo liberi di esprimerci». L’Athletic Brighela: non ci fermiamo, sostegno a una Ong https:… - FRANCESCOLARDIN : «Pensiamo dunque siamo. E siamo liberi di esprimerci». L’Athletic Brighela: non ci fermiamo, sostegno a una Ong - webecodibergamo : «Pensiamo dunque siamo. E siamo liberi di esprimerci». L’Athletic Brighela: non ci fermiamo, sostegno a una Ong - Reya13455605 : Raga basta...pensiamo ad altro e a votare! Il problema non è il sesso: capite che se lui fosse meno freddo lei star… - ipofisi : Cosa ne pensiamo di portare i bebè a fare delle pubblicità e delle foto per brand? Io non sono madre e non riesco a… -