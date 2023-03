Pellegrini, tutto per la Roma: il piano per esserci in Europa League (Di sabato 11 marzo 2023) Lorenzo Pellegrini non vuole lasciare sola la Roma e vuole fare di tutto per esserci giovedì in Europa League , contro la Real Sociedad, e domenica nel derby contro la Lazio. Il capitano giallorosso ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 marzo 2023) Lorenzonon vuole lasciare sola lae vuole fare dipergiovedì in, contro la Real Sociedad, e domenica nel derby contro la Lazio. Il capitano giallorosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popovicicrazia : @3dots1dash2 @smiletiziano1 Boh a me non interessa difendere Pellegrini nello specifico come capitano, a me interes… - likepalms : RT @formulagiaestro: paltrinieri grande capitano porta tutto il nuoto sulle spalle i successi della nuova gen sono ispirati da lui però la… - formulagiaestro : Rivolta, Paltrinieri e compagnia cantante erano (a differenza della pellegrini) quelli che facevano la matricola a… - yovngdvmbroke : RT @formulagiaestro: paltrinieri grande capitano porta tutto il nuoto sulle spalle i successi della nuova gen sono ispirati da lui però la… - romaforever_it : Pellegrini, tutto per la Roma: il piano per esserci in Europa League -