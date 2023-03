Pedullà: «L’Inter è malata! Non mi spiego la gestione Asllani. Su Conte…» (Di sabato 11 marzo 2023) Pedullà va giù pesante sulL’Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia. Il giornalista, in collegamento su Sportitalia, parla della gestione di Asllani da parte di Inzaghi e dell’eventuale ritorno di Conte sulla panchina nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”. ALLARME – Alfredo Pedullà si scaglia contro L’Inter dopo la sconfitta in trasferta. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sportitalia, afferma: «Questa sconfitta è allarmante perché l’aggravante di stasera è che hai fatto tu la partita. Hai preso un gol, sei riuscito a pareggiare ma non mantenuto il vantaggio. Questi sono dei comportamenti da squadra malata, che ha dei problemi enormi. Per gli altri la corsa Champions League diventa sempre più ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)va giù pesante suldopo la sconfitta contro lo Spezia. Il giornalista, in collegamento su Sportitalia, parla delladida parte di Inzaghi e dell’eventuale ritorno di Conte sulla panchina nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”. ALLARME – Alfredosi scaglia controdopo la sconfitta in trasferta. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sportitalia, afferma: «Questa sconfitta è allarmante perché l’aggravante di stasera è che hai fatto tu la partita. Hai preso un gol, sei riuscito a pareggiare ma non mantenuto il vantaggio. Questi sono dei comportamenti da squadra malata, che ha dei problemi enormi. Per gli altri la corsa Champions League diventa sempre più ...

