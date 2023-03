Pechino Express, chi è Alessandra Demichelis: l'avvocato delle polemiche (Di sabato 11 marzo 2023) Nella prima puntata di Pechino Express, Alessandra Demichelis e Lara Picardi hanno dimostrato di essere pronte a tutto per vincere ma fuori dal reality i due avvocati sono tra i concorrenti più criticati (e la Demichelis infiamma le polemiche) Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Nella prima puntata die Lara Picardi hanno dimostrato di essere pronte a tutto per vincere ma fuori dal reality i due avvocati sono tra i concorrenti più criticati (e lainfiamma le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - sara_nimri : RT @demag0gica: Enzo e Caro ci avete fatto sognare, siete stati pazzeschi in ogni gara, siete voi Pechino Express #pechinoexpress https://t… - Linkiesta : #Lol, @PechinoExpress e la mediocrità della tv fatta per chi non guarda la tv Ci facciamo andar bene programmi le… -