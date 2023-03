Pd: Scotto (Art.1), 'domani all'Assemblea, anima e corpo nella costruzione del nuovo partito' (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "domani con molti compagni e compagne di Articolo Uno parteciperò all'Assemblea nazionale del nuovo partito Democratico. Per me è una prima volta", ma "l'elezione di Elly Schlein rappresenta per un pezzo significativo del popolo della sinistra una svolta radicale, un inizio di speranza che restituisce fiato all'opposizione e costruisce un'alternativa solida nel paese". Lo scrive su Facebook il deputato Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo 1. "E' un dato oggettivo, lo vediamo dalla ripresa potente di iscrizioni e di partecipazione. Tanti tornano a casa, tanti ci entrano per la prima volta e sperano di restarci a lungo per dare una mano", prosegue Scotto. Tra le altre cose, l'esponente di Articolo uno scrive: "Dobbiamo ora metterci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "con molti compagni e compagne di Articolo Uno parteciperò all'nazionale delDemocratico. Per me è una prima volta", ma "l'elezione di Elly Schlein rappresenta per un pezzo significativo del popolo della sinistra una svolta radicale, un inizio di speranza che restituisce fiato all'opposizione e costruisce un'alternativa solida nel paese". Lo scrive su Facebook il deputato Arturo, coordinatore nazionale di Articolo 1. "E' un dato oggettivo, lo vediamo dalla ripresa potente di iscrizioni e di partecipazione. Tanti tornano a casa, tanti ci entrano per la prima volta e sperano di restarci a lungo per dare una mano", prosegue. Tra le altre cose, l'esponente di Articolo uno scrive: "Dobbiamo ora metterci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MurtasRosalba : RT @Arturo_Parisi: Scotto, assemblea nazionale Art.1 per decidere percorso con Pd [Gazie a Letta un “percorso lineare” e vincente Un capola… - stefanocasalec : RT @Arturo_Parisi: Scotto, assemblea nazionale Art.1 per decidere percorso con Pd [Gazie a Letta un “percorso lineare” e vincente Un capola… - Arturo_Parisi : Scotto, assemblea nazionale Art.1 per decidere percorso con Pd [Gazie a Letta un “percorso lineare” e vincente Un c… - Arturo_Parisi : Scotto, assemblea nazionale Art.1 per decidere percorso con Pd -Politica - ANSA [grazie a Letta un “percorso linear… - Filippo15056359 : @ilsabino1994 IMHO l’ambiguità nel modo di affrontare il tema da parte della Schlein è più strategica che sostanzia… -