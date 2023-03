Pd, Schlein: 'Proporrò Bonaccini come presidente' (Di sabato 11 marzo 2023) Schlein - Bonaccini: una nota ufficiale del Pd suggella quella che potrebbe essere la prossima coppia politica, un nuovo tandem che intende "unire" le varie anime del partito, sempre che l'Assemblea ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 marzo 2023): una nota ufficiale del Pd suggella quella che potrebbe essere la prossima coppia politica, un nuovo tandem che intende "unire" le varie anime del partito, sempre che l'Assemblea ...

