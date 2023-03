Pd, Schlein proporrà Bonaccini presidente ma anche la segreteria potrebbe essere unitaria (Di sabato 11 marzo 2023) Bonaccini presidente ma anche una segreteria unitaria: "Grazie a tutti gli eletti all'Assemblea nazionale". Stefano Bonaccini ha riunito i sostenitori della sua mozione in vista della Assemblea ... Leggi su globalist (Di sabato 11 marzo 2023)mauna: "Grazie a tutti gli eletti all'Assemblea nazionale". Stefanoha riunito i sostenitori della sua mozione in vista della Assemblea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: Domenica a Roma la prima riunione della nuova Assemblea nazionale del #PD: la neo segretaria Elly #Schlein proporrà per… - globalistIT : - Paolo85834406 : Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD. PERSONALMENTE IO AVREI VOLUTO PRODI, MA È UNA BUONA… - AngeloIorizzo1 : Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD. Va bene, ho capito, anche al prossimo giro aspetter… - angelo_iorizzo : Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD. Va bene, ho capito, anche al prossimo giro aspetter… -

Grande pacificazione del nuovo Pd: sondaggi, iscritti, presidenza Non a caso, si parla di "effetto Schlein". In più, ci sono gli endorsment dei padri nobili ... La neo - segretaria proporrà, domenica, all'Assemblea nazionale il suo sfidante, sconfitto alle primarie, ... Pd, Schlein proporrà Bonaccini presidente ma anche la segreteria potrebbe essere unitaria L'incontro, si apprende, è stato occasione per comunicare l'avvio unitario della nuova fase dem, con l'intesa raggiunta con la segretaria Elly Schlein per affidare la presidenza del partito allo ... Pd, domani Assemblea battezza l''era' Schlein ... muove il suo primo passo nel segno dell'armonia interna dopo il faccia a faccia di ieri (venerdì) "positivo e in un clima di piena collaborazione" tra Schlein e Bonaccini. La segretaria proporrà ... Non a caso, si parla di "effetto". In più, ci sono gli endorsment dei padri nobili ... La neo - segretaria, domenica, all'Assemblea nazionale il suo sfidante, sconfitto alle primarie, ...L'incontro, si apprende, è stato occasione per comunicare l'avvio unitario della nuova fase dem, con l'intesa raggiunta con la segretaria Ellyper affidare la presidenza del partito allo ...... muove il suo primo passo nel segno dell'armonia interna dopo il faccia a faccia di ieri (venerdì) "positivo e in un clima di piena collaborazione" trae Bonaccini. La segretaria... Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD Il Post