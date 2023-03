Pd, intesa raggiunta: Schlein proporrà Bonaccini come presidente (Di sabato 11 marzo 2023) “Si è appena concluso l’incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto, Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini come presidente, all’Assemblea del Partito Democratico”, di domenica 12 marzo. Così si legge in una nota del Pd, al termine della riunione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 marzo 2023) “Si è appena concluso l’incontro tra Ellye Stefano. Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto,intende proporre il nome di Stefano, all’Assemblea del Partito Democratico”, di domenica 12 marzo. Così si legge in una nota del Pd, al termine della riunione L'articolo proviene da Inews24.it.

