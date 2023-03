Pd: Bonaccini vede i suoi, ipotesi segreteria unitaria in campo (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Grazie a tutti gli eletti all'Assemblea nazionale". Stefano Bonaccini ha riunito i sostenitori della sua mozione in vista della Assemblea nazionale in programma domani alla Nuvola, all'Eur. Il presidente dell'Emilia Romagna, via zoom, ha voluto fare il punto alla vigilia della riunione e ringraziare ancora una volta per l'impegno i suoi sostenitori. L'incontro, si apprende, è stato occasione per comunicare l'avvio unitario della nuova fase dem, con l'intesa raggiunta con la segretaria Elly Schlein per affidare la presidenza del partito allo stesso Bonaccini. In virtù di ciò, hanno spiegato alcuni dei partecipanti alla riunione, anche la segreteria del partito potrebbe avere uno stampo più unitario. Nulla di deciso, però, ancora. Perchè di questo, è emerso anche nella riunione dell'area ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Grazie a tutti gli eletti all'Assemblea nazionale". Stefanoha riunito i sostenitori della sua mozione in vista della Assemblea nazionale in programma domani alla Nuvola, all'Eur. Il presidente dell'Emilia Romagna, via zoom, ha voluto fare il punto alla vigilia della riunione e ringraziare ancora una volta per l'impegno isostenitori. L'incontro, si apprende, è stato occasione per comunicare l'avvio unitario della nuova fase dem, con l'intesa raggiunta con la segretaria Elly Schlein per affidare la presidenza del partito allo stesso. In virtù di ciò, hanno spiegato alcuni dei partecipanti alla riunione, anche ladel partito potrebbe avere uno stampo più unitario. Nulla di deciso, però, ancora. Perchè di questo, è emerso anche nella riunione dell'area ...

