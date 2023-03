(Di sabato 11 marzo 2023) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Un probabiletivo di omicidio-suicidio è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel comune di Cilavegna, in provincia di Pavia. Un uomo di 72 anni ha sparato alladi 70, ferendola gravemente e poi si è tolto la vita. A trovare i due, poco prima delle 17, un parente che si era recato a trovare la coppia e cha ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Al momento le ipotesi sono tutte al vaglio; secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nessuno dei vicini si sarebbe accorto di quanto accaduto.

**Pavia: tenta di uccidere la moglie e poi si spara** Gazzetta di Reggio

