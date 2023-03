“Paul Auster è malato di cancro”, l’annuncio della moglie dello scrittore su Instagram (Di sabato 11 marzo 2023) Paul Auster cancro. Arriva una notizia che lascia di stucco tutti gli amanti della letteratura americana contemporanea: lo scrittore statunitense Paul Auster è malato di cancro. A svelare la notizia del suo tumore è stata la moglie Siri Hustvedt con un post sul suo profilo Instagram. Attualmente lo scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023). Arriva una notizia che lascia di stucco tutti gli amantiletteratura americana contemporanea: lostatunitensedi. A svelare la notizia del suo tumore è stata laSiri Hustvedt con un post sul suo profilo. Attualmente lo, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e ... TAG24.

Lo scrittore statunitense Paul Auster, 76 anni, uno dei maestri del postmodernismo americano, è malato di tumore, che gli è stato diagnosticato ufficialmente alla fine dello scorso anno, ed ora è in cura, con trattamenti. La moglie di Paul Auster, Siri Hustvedt, ha annunciato che lo scrittore è malato di cancro. "Sono stata lontana da Instagram per un po'. Il motivo è che a mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre"