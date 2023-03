Pattinaggio, ai Mondiali di short track doppio colpo per Pietro Sighel: oro nei 500m e argento nei 1500m (Di sabato 11 marzo 2023) Pietro Sighel ha illuminato di azzurro il Mondiale di short track che si sta disputando sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud conquistando la medaglia d’oro nei 500 metri mettendosi alle spalle il canadese Steven Dubois (argento) e l’olandese Jens van ‘T Wout (bronzo). Le soddisfazioni arrivano anche dai 1500 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)ha illuminato di azzurro il Mondiale diche si sta disputando sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud conquistando la medaglia d’oro nei 500 metri mettendosi alle spalle il canadese Steven Dubois () e l’olandese Jens van ‘T Wout (bronzo). Le soddisfazioni arrivano anche dai 1500 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : DAVIDE, SEI CAMPIONE DEL MONDO???? Riviviamo l’impresa di Ghiotto, che ha conquistato il primo oro iridato per l’Ita… - ilsilvio : RT @GeorgeSpalluto: Pietro Sighel ORO nei 500 e Argento nei 1500 ai mondiali di pattinaggio a Seul. Il trentino trionfa nei 500 metri con u… - ElisabettaFerr2 : RT @TgrRaiTrentino: Splendide notizie da Seul, ai Mondiali di pattinaggio il trentino Pietro Sighel è argento nei 1500 metri. https://t.co… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Esordio perfetto ai mondiali coreani per il pinetano Pietro Sighel: subito un oro e un argento - TgrRaiTrentino : Esordio perfetto ai mondiali coreani per il pinetano Pietro Sighel: subito un oro e un argento -