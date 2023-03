Patrick Zaki 'La paura più grande? Quando fui scarcerato Non mi arrenderò mai' (Di sabato 11 marzo 2023) La fine dell'incubo durato tre anni: 'Finalmente ho potuto difendermi. Tanti altri però non vengono rilasciati, intendo battermi anche per loro. Mai pensato di mollare, ho una responsabilità verso chi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) La fine dell'incubo durato tre anni: 'Finalmente ho potuto difendermi. Tanti altri però non vengono rilasciati, intendo battermi anche per loro. Mai pensato di mollare, ho una responsabilità verso chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvelox681 : RT @Tonydisante: @ColuiDi Solo la stampa e l'opposizione si sentono responsabili. Qui è come la storia di Guido Regeni o Patrick Zaki deten… - Tonydisante : @santapa41011369 @PaoloCaponetto @Agenzia_Ansa Su questo ti do ragione. Ma il governo continua a dormire sulla situ… - William38438210 : RT @Tonydisante: @ColuiDi Solo la stampa e l'opposizione si sentono responsabili. Qui è come la storia di Guido Regeni o Patrick Zaki deten… - hiboss_hiboss : RT @Tonydisante: @ColuiDi Solo la stampa e l'opposizione si sentono responsabili. Qui è come la storia di Guido Regeni o Patrick Zaki deten… - Tonydisante : @ColuiDi Solo la stampa e l'opposizione si sentono responsabili. Qui è come la storia di Guido Regeni o Patrick Zak… -