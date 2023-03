Patrick Zaki | “Adesso posso difendermi Continuerò la mia battaglia”

(Di sabato 11 marzo 2023) Torna a parlare,, lo studente dell’Università di Bologna incarcerato in Egitto per dei post su facebook. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, il giovane ha parlato dopo la scarcerazione e del processo in Egitto in cui finalmente potrà difendersi Dopo l’arresto tutto è cambiato. La mia storia è diventata un caso internazionale, soprattutto grazie ... TAG24.

Leggi Anche: onorato da cittadinanza onoraria, spero di venire a Roma Nell'intervistaaggiunge: 'Sapevo che i miei colleghi universitari avrebbero potuto fare qualcosa di importante per ...Così, in un'intervista a Qn,, lo studente dell'Università di Bologna ancora sotto processo in Egitto. Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 ...Da quella dedicata ee Giulio Regeni ('L'abbraccio'), alle 'Lacrime di Kabul' per Gino Strada. Ma anche la serie 'No Eyez On Me Project' con i ritratti di Greta Thunberg (Barbie Girl) e ...

Così, in un'intervista a Qn, Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna ancora sotto processo in Egitto. Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 ...Così Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna ancora sotto processo in Egitto, in un'intervista a Quotidiano Nazionale. "Da sette anni porto avanti la mia battaglia per i diritti umani - ...