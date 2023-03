Passaporti | task force delle questure ma i disagi continuano | “Mia figlia ha perso il lavoro in Uk” E sono già saltati 80mila viaggi organizzati

(Di sabato 11 marzo 2023) Caosverso una soluzione? Per la Polizia di Stato lo “sforzo poderoso” messo in campo dalleconsente “di rassicurare i cittadini sull’esito positivo di tutte le richieste”. Ma le segnalazioni e le critiche sui social non si placano: sito senza posti disponibili o lunghe file davanti alle. I ritardi nel rilascio del passaporto interessano, a macchia di leopardo, l’intera Italia. Le causestate più volte sottolineate: accumulo di arretrati dovuti alla pandemia e necessità del passaporto per accedere in Gran Bretagna, come conseguenza della Brexit. Sta di fatto che gli uffici della maggior partee dei commissariati italiani hanno serie difficoltà a soddisfare le crescenti richieste. Su Twitter c’è chi racconta di essere riuscito a ottenere ...

Tale piano straordinario prevede l'aggregazione di personale, l'organizzazione diforce ... Ciò che risulta particolarmente necessario è aumentare la capacità di stampa dei. Per questo ...Nella sola giornata di ieri sono stati emessi 12.007. "Le misure straordinarie adottate ... la creazione diforce dedicate esclusivamente all'acquisizione delle istanze degli utenti e ......aleggia in via Noli è quella di estendere gli orari di apertura degli sportelli per i... con l'aggregazione di personale, l'organizzazione diforce dedicate all'acquisizione delle ...

Passaporti, task force delle questure ma i disagi continuano: “Mia figlia ha perso il lavoro in… Il Fatto Quotidiano

Fare il passaporto in agenzia di viaggi è davvero possibile La verità e come si sta evolvendo la situazione in Italia.Tempi d'attesa dilatati e incerti: anche a Milano ricevere il documento per l'espatrio è diventato un caos. La storia di un dottorando ...