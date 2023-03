Pasqua 2023, gli italiani in vacanza preferiscono Sharm El Sheikh! (Di sabato 11 marzo 2023) Ecco le mete più gettonate per queste vacanze di Pasqua 2023. Scopriamo insieme dove andranno gli italiani. Secondo un nuovo sondaggio dell’Istituto di Ricerca IRCM commissionato da Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, le mete più gettonate per le vacanze Pasquali 2023 sono Sharm El Sheikh (11,5%), la Costiera Amalfitana (11,2%) e Barcellona (10,2%). Gli italiani non disdegnano però neanche mete come Dubai/Abu Dabi (8,3%) e le Canarie. Pasqua 2023, snorkeling a Sharm El Sehikh Photocredit by Svetozar Milashevich da PexelsMa il dato più interessante, che emerge dalla ricerca, è che sempre più persone opteranno per la formula ibrida vacanza-lavoro. Infatti, ... Leggi su moltouomo (Di sabato 11 marzo 2023) Ecco le mete più gettonate per queste vacanze di. Scopriamo insieme dove andranno gli. Secondo un nuovo sondaggio dell’Istituto di Ricerca IRCM commissionato da Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, le mete più gettonate per le vacanzelisonoEl Sheikh (11,5%), la Costiera Amalfitana (11,2%) e Barcellona (10,2%). Glinon disdegnano però neanche mete come Dubai/Abu Dabi (8,3%) e le Canarie., snorkeling aEl Sehikh Photocredit by Svetozar Milashevich da PexelsMa il dato più interessante, che emerge dalla ricerca, è che sempre più persone opteranno per la formula ibrida-lavoro. Infatti, ...

