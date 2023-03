Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gauntleto2 : @miky36082938 @mannocchia @gualtierieurope Noooo, questo al partito della ZTL non interessa. Per fortuna che ogni t… - Fabius_Power : @LapoDeCarlo1 @ComuneMI Quando dicono che il PD è il partito della ZTL hanno ragione. Basta vedere l'area B quanti… - PdF_SI_allaVITA : RT @marioadinolfi: Il Partito democratico nacque come saldatura tra i cattolici e gli ex comunisti, con vocazione maggioritaria. Lo fondaro… - AlexGio27373105 : Praticamente sono passati dal partito delle ZTL al partito dei ricchi svizzeri. #pd #Piazzapulita - silvyghi : dai dai dai @stanzaselvaggia dai che ce la fai a dirlo, è vero @ellyesse non viene dai centri sociali ma dalle ztl,… -

In altri termini, oggi ildemocratico di Elly Schlein non sembra essere uscito da quelle '' che hanno assegnato al Nazareno l'aura di una formazione elitaria. Ma a rendere scettici gli ..."L'iter partecipativo per la revisione del regolamento dellain vigore da vent'anni è appenae ogni decisione è ancora in fase embrionale " sottolineano Secondi e Smacchia " per cui ..." L'iter partecipativo per la revisione del regolamento della, in vigore da 20 anni, è appenae ogni decisione è ancora in fase embrionale " sottolineano Secondi e Smacchia " per cui ...

"Partito-Ztl vicino al M5S". Il sondaggio svela il nuovo Pd di Schlein ilGiornale.it

Il sondaggio Ipsos rivela il nuovo Pd firmato Elly Schlein: un "partito-Ztl" spostato a sinistra e vicino alle istanze del Movimento 5stelle ...Ultima sperimentazione per la Ztl in zona stadio. La chiusura è programmata per domani, domenica 12 marzo, in occasione della partita Hellas Verona-Monza; fischio d’inizio alle 15. Invariato il piano ...