Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bz : Il #Südtirol torna alla sua vocazione difensiva e si arrocca al #Tardini murando il #Parma. Arriva così un punto pe… - fasbej : Il #Südtirol torna alla sua vocazione difensiva e si arrocca al #Tardini murando il #Parma. Arriva così un punto pe… - Solo_Parma : RT @guglielm87: La curva Nord si espone sulla ristrutturazione dello Stadio con un messaggio rivolto direttamente a #Krause, che guarda Par… - giovannid86 : RT @guglielm87: La curva Nord si espone sulla ristrutturazione dello Stadio con un messaggio rivolto direttamente a #Krause, che guarda Par… - sportli26181512 : Parma-Südtirol senza reti, il Pisa ko a Modena, 3-3 show tra Cittadella e Palermo: Parma-Südtirol senza reti, il Pi… -

Tante occasioni, ma traè 0 - 0. La squadra di Bisoli resiste agli attacchi dei ducali e rimane al quarto posto. Un coraggioso Pisa (quinto) affonda 1 - 0 in casa del Modena, che colpisce con una delle armi ...Adesso rosanero a - 2 dai playoff, che si chiudono attualmente con l'ottava posizione occupata dalche questo pomeriggio si è fermata sullo 0 a 0 casalingo contro ilIl tecnico del, Pierpaolo Bisoli ha commentato l'ottimo pareggio ottenuto in trasferta sul terreno delche sancisce un record per una matricola che mai aveva mantenuto la porta imbattuta in sei gare ...