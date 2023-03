Parigi-Nizza 2023 | Tadej Pogacar | “Giornata dura | ma nel finale è andata come volevo”

(Di sabato 11 marzo 2023) Altra prova impeccabile di, che si è imposto nell’odierna settima tappa (-Col de la Couillole) al termine di unaparticolarmentee impegnativa; lo sloveno ha dimostrato di averne di più nel, precedendo sul traguardo i due rivali anche in ottica classifica generale (di cuiresta leader), ovvero il francese David Gaudu (Groupama-FDJ) e il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). L’azione nelnon ha lasciato scampo a questi ultimi, che nulla hanno potuto vista la superiorità nell’accelerazione (nel momento clou) di; per potersi aggiudicare la corsa a tappe, però, dovrà prima affrontare al meglio l’ultima tappa () in programma domani, ...

Ancora Pogacar. Imbattibile lo sloveno della Uae Emirates anche sul secondo arrivo in salita della, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell'entroterra della Costa Azzurra. Eppure stavolta Vingegaard, che era rientrato sulla coppia Pogacar - Gaudu, aveva cercato di sorprenderlo e ...La classifica generale della2023 , aggiornata dopo la settima e penultima tappa della 'Corsa del Sole' numero 81, sorride ancora a Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates ha infatti vinto sul Col de la ...La classifica e l'ordine di arrivo della settima e penultima tappa della2023 , che dopo 143 chilometri ha portato la 'Corsa del Sole' all'arrivo in salita sul Col de la Couillole. Altra vittoria per la maglia gialla Tadej Pogacar , che con un altro sprint ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora Tadej Pogacar consolidando la maglia gialla! OA Sport

14.11 Accelera ancora il gruppo che si riporta a 1’30” dalla fuga. 14.09 L’ultimo arrivo sul Col de la Couillole della Parigi-Nizza risale al 2017 con la vittoria di Richie Porte davanti ad Alberto ...Lo sloveno conquista l’arrivo in salita sul Col de la Couillole con 2” su Gaudu e 6” sul danese re del Tour 2022 ed è sempre più leader. Per lui, 7 successi in 12 giorni di gara. Domenica conclusione ...