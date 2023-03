Parigi-Nizza 2023 | Pogacar | “Prima giornata dura della stagione | ma è andata come immaginavo”

(Di sabato 11 marzo 2023) Il due volte vincitore del Tour de France, Tadej, ha conquistato il successo nella settima tappadaal Col de la Couillole.moltoper lo sloveno, che è comunque riuscito ad incrementare il proprio vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori in classifica generale il francese David Gaudu (Groupama-FDJ) e il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Il corridore dell’UAE Emirates, al terminecorsa, ha analizzato la propria prestazione: “Questa è stata laverae siamo andati molto forte. E’ stata una grande battaglia per la vittoria di tappa. Ho deciso di ...

Dopo la sosta forzata di ieri ritorna lae Tadej Pogacar dà ancora spettacolo, vincendo sul traguardo del Col de la Couillole e allungando nei confronti di David Gaudu in classifica: proprio il transalpino (+12") è il piazzato ...Vincendo la tappa regina dell'edizione 2023 della, 143km con arrivo sul temibile Col de la Cuoillole, Tadej Pogacar ha consolidato il suo primato nella generale. A una frazione dal traguardo finale lo sloveno ha 12 di vantaggio sul ...Ancora Pogacar. Imbattibile lo sloveno della Uae Emirates anche sul secondo arrivo in salita della, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell'entroterra della Costa Azzurra. Eppure stavolta Vingegaard, che era rientrato sulla coppia Pogacar - Gaudu, aveva cercato di sorprenderlo e ...

A proposito di mostri quasi imbattibili e di sloveni, alla Parigi-Nizza settima vittoria in dodici corse per un Tadej Pogacar in forma stellare: sulla salita del Col de la Couillole il due volte ...Pogacar chiama dalla Parigi-Nizza, Roglic risponde alla Tirreno-Adriatico. Le vite parallele dei due sloveni proseguono all’insegna delle vittorie. Tadej ha trionfato nella tappa regina della corsa ...