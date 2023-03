Parigi-Nizza 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Tadej Poga?ar trionfa sul Col de la Couillole

(Di sabato 11 marzo 2023) Si è tornati in sella quest’nella, dopo che il meteo ieri aveva fatto un po’ i capricci e non permesso la disputa dellain programma a causa del forte vento. Giornata di settima frazione, dunque, con la-Col de ladi 142.9 km. Una stage attesa nella quale ci si aspettavano i fuochi d’artificio, anche per i riflessi nellagenerale. Un percorso impegnativo dal momento che, dopo circa trenta chilometro, si è iniziato a salire con la Cote de Tourette-du-Chateau, erta di prima categoria e lunga quasi 26 chilometri. Una salita non durissima dal punto di vista delle pendenze, ma di sicuro non semplice da affrontare in maniera così precoce. A seguire i corridori hanno affrontato la discesa fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Parigi-Nizza 2023, Pogacar è inarrestabile! Fa sua la settima tappa trionfando davanti a Gaudu e Vingegaard - - roblat53 : #EurosportCICLISMO La Parigi Nizza si chiude domani.... - sportface2016 : #Ciclismo La classifica generale della #ParisNice aggiornata dopo la settima e penultima tappa: #Pogacar rafforza l… - sportface2016 : #Ciclismo #ParisNice Altra vittoria per #Pogacar, l'ordine di arrivo della settima e penultima tappa - SpazioCiclismo : Secondo successo di tappa per Tadej Pogacar alla #ParisNice 2023 -

E' il momento degli sloveni: in testa con Pogacar anche alla, dove il vento ha cancellato la ...La2023 prosegue oggi con la settima e penultima tappa, che prevede l'arrivo in salita sul Col de la Couillole dopo 143 chilometri destinati a segnare la classifica generale della 'Corsa ...Nonostante il tentativo di visionare il percorso, portando più avanti la sede della partenza, da parte degli organizzatori, non si è corso oggi alla. Questo il comunicato con cui l'organizzazione he deciso l'annullamento della tappa che avrebbe avuto quale traguardo La Colle - sur - Loup: "Dopo aver studiato diverse opzioni per ...

Classifica Parigi-Nizza 2023: Tadej Pogacar resta in testa, Matteo Sobrero in top10 OA Sport

Si è tornati in sella quest’oggi nella Parigi-Nizza 2023, dopo che il meteo ieri aveva fatto un po’ i capricci e non permesso la disputa della tappa in programma a causa del forte vento. Giornata di ...PARIGI-NIZZA – Sull’arrivo di Cote de la Couillol, valido per la settima tappa della corsa del sole, Tadej Pogacar li mette in fila tutti quanti un’altra volta ...