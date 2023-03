Papa | piaga del nostro tempo considerare scarto le donne

(Di sabato 11 marzo 2023) commenta Per il'ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le,...

La Chiesa e il mondo hanno bisogno della forza e della creatività delle donne. Lo ha ribadito Papa Francesco durante l'udienza ai membri della fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice

Per il Papa "ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le donne, perché ...La donna è il primo materiale di scarto. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo». Ad affermare questo parole è Papa Francesco, ricevendo in udienza in Vaticano i membri della ...