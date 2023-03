**Papa: Lupi, 'in dieci anni Francesco ci ha sempre sorpresi e spiazzati'** (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "I dieci anni di papa Francesco sono stati dieci anni di sorprese. Questo pontefice 'venuto dalla fine del mondo' è un uomo che ti spiazza continuamente, non è mai dove, per pigra abitudine intellettuale, penseresti di trovarlo. Non è legato agli schemi in cui lo si vorrebbe inquadrare ma reagisce con la sua umanità e la sua fede ai drammi umani che incontra". Lo afferma all'Adnkronos Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, in occasione dei dieci anni dall'elezione di Jorge Bergoglio al Soglio di Pietro. "Per me impegnato in politica -aggiunge l'esponente centrista- sono stati importanti tre suoi richiami. Il primo: la nostra non è un'epoca di cambiamento ma viviamo in un cambiamento d'epoca, occorre prenderne ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Idi papasono statidi sorprese. Questo pontefice 'venuto dalla fine del mondo' è un uomo che ti spiazza continuamente, non è mai dove, per pigra abitudine intellettuale, penseresti di trovarlo. Non è legato agli schemi in cui lo si vorrebbe inquadrare ma reagisce con la sua umanità e la sua fede ai drammi umani che incontra". Lo afferma all'Adnkronos Maurizio, capo politico di Noi Moderati, in occasione deidall'elezione di Jorge Bergoglio al Soglio di Pietro. "Per me impegnato in politica -aggiunge l'esponente centrista- sono stati importanti tre suoi richiami. Il primo: la nostra non è un'epoca di cambiamento ma viviamo in un cambiamento d'epoca, occorre prenderne ...

