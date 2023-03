Papa Francesco sul celibato dei preti | Non c' è contraddizione che un sacerdote si sposi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - sole24ore : ?? Se incontrassi Putin “gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto”. ???? Così Papa Francesco… - antoniospadaro : Papa Francesco, l’ anti “uomo forte” che dialoga con tutti. Si confronta con il ruolo globale del cattolicesimo nel… - sacspo : La Chiesa cattolica tedesca approva a larga maggioranza l’apertura ai preti sposati. Dalla Germania…… - sacspo : La Chiesa cattolica tedesca approva a larga maggioranza l’apertura ai preti sposati. Dalla Germania attualissima r… -

Nell'intervista al sito argentino "Infobae", in occasione del suo decimo anniversario di pontificato,si sofferma sul celibato nella Chiesa occidentale per spiegare: " È una prescrizione temporanea. Non è eterna come l'ordinazione sacerdotale. Il celibato, invece, è una disciplina ". "...Nell'intervista al sito argentino 'Infobae', in occasione del suo decimo anniversario di pontificato,si sofferma sul celibato nella Chiesa occidentale per spiegare: "È una prescrizione temporanea Non è eterna come l'ordinazione sacerdotale Il celibato, invece, è una disciplina". "...'Il celibato nella Chiesa occidentale e' una prescrizione temporanea, non e' eterna'. Dunque, puo' essere rivista. Lo affermain una lunga intervista a Daniel Hadad, per il portale argentino Infobae, a 10 anni dall'elezione di Bergoglio al soglio di Pietro. 'In realta' nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti ...

Papa Francesco è disposto a recarsi a Kiev, ma solo a condizione di visitare anche Mosca: "o vado in entrambe le capitali, o non vado ...14.02 Papa:donna usata e trattata come scarto "Ogni persona va rispettata nella sua dignità,nei suoi diritti fondamentali"e "questo vale in modo particolare per le donne perché più facilmente sogge ...