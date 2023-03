Papa Francesco sul celibato dei preti: “Nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare” (Di sabato 11 marzo 2023) celibato preti abolito. Parole, quelle pronunciate da Papa Francesco in una lunga intervista a Daniel Hadad per il portale argentino Infobae, che faranno molto discutere. In occasione del decennale della sua elezione il pontefice è tornato a parlare del tema del celibato dei preti: “Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna”. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)abolito. Parole, quelle pronunciate dain una lunga intervista a Daniel Hadad per il portale argentino Infobae, che faranno molto discutere. In occasione del decennale della sua elezione il pontefice è tornato a parlare del tema deldei: “Ilnella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna”. ... TAG24.

