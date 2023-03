Papa Francesco, spiraglio sul celibato dei preti: "È una prescrizione temporanea" (Di sabato 11 marzo 2023) 'In realtà, nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno che ha una moglie e un figlio. Non c'è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 marzo 2023) 'In realtà, nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno che ha una moglie e un figlio. Non c'è ...

