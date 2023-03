Papa: “Celibato nella Chiesa è una prescrizione temporanea” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna”. Lo ha affermato il Papa in un’intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. “In realtà, nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno, l’ho incontrato oggi: ha una moglie e un figlio. Non c’è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare”, ha sottolineato. “Il Celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea: non so se sia risolta in un modo o nell’altro, ma è temporanea in questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Iloccidentale è una, non è eterna”. Lo ha affermato ilin un’intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. “In realtà,cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno, l’ho incontrato oggi: ha una moglie e un figlio. Non c’è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare”, ha sottolineato. “Iloccidentale è una: non so se sia risolta in un modo o nell’altro, ma èin questo ...

