(Di sabato 11 marzo 2023) "Iloccidentale è una, non è eterna". Lo ha affermato ilin un'intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Papa Francesco: 'Il celibato dei preti può essere rivisto' - eziomauro : Papa Francesco e i preti sposati: 'Il celibato può essere rivisto' - la Repubblica - LeracDeLaMole : RT @ultimoranet: #ULTIMORA Il celibato sacerdotale obbligatorio è 'una prescrizione temporanea' e dunque può essere rivisto: lo afferma pap… - mrcllznn : Papa: 'Celibato nella Chiesa è una prescrizione temporanea' - - bettadigiulio : RT @tg2rai: Le parole del #Papa in vista dei 10 anni di pontificato: 'Spero ancora di incontrare Putin per la pace. Continuerò a riformare… -

- A due giorni dalle celebrazioni, illancia nuovi segnali di cambiamento per la chiesa. In una intervista ad un giornale argentino apre all'ipotesi di rivedere le prescrizioni delper i preti"Ilnella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna". Lo ha affermato ilin un'intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. "In ...Estratto dell'articolo di Iacopo Scaramuzzi per www.repubblica.itfrancesco nomina nuovi cardinali Ilsacerdotale obbligatorio è 'una prescrizione temporanea' e dunque può essere rivisto: lo affermaFrancesco in ...

Papa Francesco: «Il celibato dei preti può essere rivisto, è una prescrizione temporanea» Corriere della Sera

Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea". Sono le parole di Papa Francesco, in un'intervista al sito argentino Infobae e al quotidiano locale La Nacio , nelle quali è ...Il celibato obbligatorio per i sacerdoti è una «prescrizione temporanea che può essere rivista». Papa Francesco parla a sorpresa di un argomento quasi “tabù” per il Vaticano. Il vincolo al celibato è ...