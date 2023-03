Paolo Bonolis a TvTalk: “ Tornerei in Rai per fare ‘Il senso della vita’, se non cambiasse ogni anno la dirigenza”. Mara Maionchi: “Mai al Gf Vip come Orietta Berti” (Di sabato 11 marzo 2023) “Tornerei in Rai per fare Il senso della vita, se non cambiasse ogni anno la dirigenza”. Così Paolo Bonolis risponde, in collegamento da Roma nella nuova puntata di TvTalk in onda sabato 11 marzo alle 15.10 su Rai3, alla domanda su un ipotetico ritorno a Viale Mazzini. TvTalk, LE ANTICIPAZIONI DELL’11 MARZO – Puntata ricca di notizie quella di oggi per il programma di Massimo Bernardini Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. In studio a Milano Diego Passoni e Claudia Rossi e, come anticipato, Paolo Bonolis che dopo anni è di nuovo ospite della trasmissione dedicata al mondo della tv. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) “in Rai perIlvita, se nonla”. Cosìrisponde, in collegamento da Roma nella nuova puntata diin onda sabato 11 marzo alle 15.10 su Rai3, alla domanda su un ipotetico ritorno a Viale Mazzini., LE ANTICIPAZIONI DELL’11 MARZO – Puntata ricca di notizie quella di oggi per il programma di Massimo Bernardini Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. In studio a Milano Diego Passoni e Claudia Rossi e,anticipato,che dopo anni è di nuovo ospitetrasmissione dedicata al mondotv. ...

