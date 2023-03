Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - dangelomarialui : @nonleggerlo No, mo' ci mettiamo a lutto a vita, ci togliamo il pane di bocca e lasciamo le case ai migranti. Manco… - MarioPeracchio : RT @soumi_ds: Ammonticchiati là come giumenti sulla gelida prua morsa dai venti, migrano a terre inospiti e lontane; Laceri e macilenti, va… - catenascesa : @armandosiri Con l inflazione che abbiamo sai che goduria risparmiare 20 cent al kg sul pane e 6 cent al litro sul… - Giordan48430646 : RT @davidesolopllk: PUTTANATE per distrarre dal fatto che avete tolto il pane a milioni di poveri col RDC e volete 500.000 migranti, che gl… -

Ammonticchiati là come giumenti Sulla gelida prua morsa dai venti, Migrano a terre inospiti e lontane; Laceri e macilenti, Varcano i mari per cercar del. Traditi da un mercante menzognero, Vanno,......appaiono in contrasto con l'approccio del ministro alla questione dell'accoglienza dei. ... non proprio un'emulazione del vecchio "vecchio" del brano che "versò il vino e spezzò il/ per ...L'Europa si nuove sui, Von Der Leyen stanzia 500 milioni per i corridoi umanitari. ... in cinque anni flat tax per tutti ma incrementale per i dipendenti, azzeramento dell'Iva supasta e ...

Pane e migranti, De Amicis nel 1882: come fosse stamattina Globalist.it

Una poesia di de Amicis, 'Gli emigranti', è stata scritta nel 1882, ma suona come se fosse stata scritta appena stamattina. De Amicis oltre ad essere l'autore del libro Cuore è stato anche un militant ...Dopo le inchieste dei media la Casa Bianca costretta a promettere più controlli, ma le esigenze elettorali sembrano prevalere sulla garanzia di politiche più umane ...