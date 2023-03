Pallanuoto World Cup maschile 2023 | Campagna | “I ragazzi hanno mostrato personalità”

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la bella vittoria ottenuta dal Settebello, la Nazionale italiana di, contro la Croazia (14-13), al termine di una partita valida per il Gruppo A della prima fase dellaCupdi, il CT Sandrosi èmolto soddisfatto per l’atteggiamento sempre positivo mantenuto dagli azzurri, anche quando si sono trovati in svantaggio per 7-12. “Questa partita ci insegna molto – ha affermato–. Non bisogna mollare mai, esser sempre concentrati perchè anche sotto di cinque reti con questo sistema arbitrale, il ritmo e la velocità di gioco si può rientrare. Un peccato perchè abbiamo subito qualche gol in inferiorità numerica evitabile, però sapevo che potevamo recuperarla. Poi abbiamo fatto quello che ...

Spettacolo a Zagabria. Il Settebello firma una rimonta clamorosa contro la Croazia nel match valido per il Gruppo A dellaCup maschile 2023 diconquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Giappone e Ungheria. Sotto di cinque punti al termine del terzo quarto (7 - 12), gli azzurri alzano ...Con laCup pronta a prendersi la scena anche sul fronte femminile a partire dall'11 aprile con il turno di qualificazione, anche la regular season di serie A1 così come playoff e playout sono costretti ...Come al Mondiale. Ancora una volta Italia e Ungheria hanno dato vita ad un match palpitante. Anche questa volta a spuntarla è stata il Settebello che si è imposto per 9 - 8. Azzurri avanti 9 - 6 alla ...

Impresa clamorosa, una rimonta di quelle da ricordare. Non sono Mondiali o Olimpiadi, ma in quel di Zagabria il Settebello si è inventato una partita memorabile. Nella terza giornata della World Cup d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 DEL LUNGO SALVA LA VITTORIA. 0.23 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Di Fulvio, un tiro spettacolare che finisce in porta, Italia-Croazia 14-13. 1.20 GOOOOOOOOOOOL, ...