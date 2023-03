Pallanuoto | World Cup 2023 | clamoroso Settebello! Ribaltone nell’ultimo quarto | Croazia battuta e finali in cassaforte

(Di sabato 11 marzo 2023) Impresa clamorosa, una rimonta di quelle da ricordare. Non sono Mondiali o Olimpiadi, ma in quel di Zagabria il Settebello si è inventato una partita memorabile. Nella terza giornata dellaCup dimaschile arriva la terza vittoria per l’Italia: gli azzurri si impongono per 14-13 sullapadrona di casa con unfinale assurdo. Match partito malissimo per la banda di Sandro Campagna che subisce un netto 4-2 nel primo. L’equilibrio regna sovrano nella seconda frazione e al riposo gli azzurri vanno sul -2. La partita sembra finita nella terza frazione dove arriva un break nettissimo dei padroni di casa: parziale di 4-1 e +5 ad 8? dal termine. Tutto finito? Niente di più falso: Del Lungo e compagni salgono di ritmo, trovano una serie di reti a raffica e chiudono tutti gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup maschile 2023: rimonta incredibile del #Settebello contro la #Croazia, è la terza vittoria c… - SwimmerShopit : Bruni, Di Fulvio e la difesa: il Settebello stende l'Ungheria - ottopagine : Pallanuoto, World Cup: il Settebello di Renzuto e Dolce batte l'Ungheria - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: World Cup, il Settebello batte anche l’Ungheria #pallanuoto - infoitsport : Pallanuoto, World Cup 2023: tutto facile per il Settebello, 13 -

Con laCup pronta a prendersi la scena anche sul fronte femminile a partire dall'11 aprile con il turno di qualificazione, anche la regular season di serie A1 così come playoff e playout sono costretti ...Come al Mondiale. Ancora una volta Italia e Ungheria hanno dato vita ad un match palpitante. Anche questa volta a spuntarla è stata il Settebello che si è imposto per 9 - 8. Azzurri avanti 9 - 6 alla ...Queste le parole del ct del Settebello, Sandro Campagna , dopo il successo di misura inCup contro l'Ungheria. 'L'Ungheria non è mai un avversario facile e noi dobbiamo guardare a noi stessi e ...

Pallanuoto, World Cup 2023: l'Italia alza la qualità, Ungheria battuta di misura 9-8 OA Sport

Nella terza giornata della World Cup di pallanuoto maschile arriva la terza vittoria per l’Italia: gli azzurri si impongono per 14-13 sulla Croazia padrona di casa con un quarto finale assurdo. Match ...Il Settebello firma una rimonta clamorosa contro la Croazia nel match valido per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 ...