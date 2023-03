(Di sabato 11 marzo 2023) L’Italia ha sconfitto laper 14-13 nella terza partita della World Cup 2023 di, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle Finali della neonata kermesse internazionale. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una straripantea Zagabria, battendo i Campioni d’Europa dopo essere stati sotto per 12-7. Il parziale di 7-1 nell’ultimo quarto è stato micidiale per il Settebello, che ha conquistato il terzo successo consecutivo in terra balcanica dopo quelliGiappone e Ungheria. Il CTha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Questa partita ci insegna molto. Non bisogna mollare mai, esser sempre concentrati perché anche sotto di cinque reti con questoarbitrale, il ritmo e la velocità di ...

Soddisfatto coachCampagna. 'Una vittoria di prestigio. All'inizio siamo andati in difficoltà sulle loro entrate; poi ci siamo assestati e con la zona abbiamo recuperato nel punteggio. Davanti ...Queste le parole del ct del Settebello,Campagna , dopo il successo di misura in World Cup contro l'Ungheria. 'L'Ungheria non è mai un avversario facile e noi dobbiamo guardare a noi stessi e ......commentaCampagna dopo il 9 - 8 sugli eterni rivali, anch'essi a riposo 24 ore prima. La qualificazione alla Final Six, adesso, è un po' più vicina. EMOZIONI In una classica della...

Pallanuoto, Sandro Campagna: "7-1 contro la Croazia: siamo una grande squadra. Rimonta possibile col nuovo sistema" OA Sport

Impresa clamorosa, una rimonta di quelle da ricordare. Non sono Mondiali o Olimpiadi, ma in quel di Zagabria il Settebello si è inventato una partita memorabile. Nella terza giornata della World Cup d ...Qualche passaggio a vuoto c’è stato sul piano del gioco ma è soprattutto fisico”. Queste le parole del ct del Settebello, Sandro Campagna, dopo il successo di misura in World Cup contro l’Ungheria. “L ...