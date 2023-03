Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: vittorie di Rapallo, Trieste e Bogliasco (Di sabato 11 marzo 2023) La Serie A1 di Pallanuoto femminile 2022-2023 vede disputarsi oggi, sabato 11 marzo, tre incontri della sedicesima giornata, la settima di ritorno: il Bogliasco batte per 12-7 il Como, festeggia l’aritmetica salvezza ed è ad un passo dal sesto posto matematico che vale i play-off. Il Rapallo è ad un punto dal quarto posto aritmetico dopo aver dominato col punteggio di 2-10 in casa della Florentia, con le toscane comunque vicine alla salvezza, infine il Trieste è ormai certo almeno del quinto posto dopo la vittoria in casa della Brizz Nuoto per 4-9. Pallanuoto femminile, Euro Cup 2023: Plebiscito Padova ad un passo dalla rimonta, Ferencvaros in finale Serie A1 Pallanuoto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) LaA1 di2022-vede disputarsi oggi, sabato 11 marzo, tre incontri della sedicesima giornata, la settima di ritorno: ilbatte per 12-7 il Como, festeggia l’aritmetica salvezza ed è ad un passo dal sesto posto matematico che vale i play-off. Ilè ad un punto dal quarto posto aritmetico dopo aver dominato col punteggio di 2-10 in casa della Florentia, con le toscane comunque vicine alla salvezza, infine ilè ormai certo almeno del quinto posto dopo la vittoria in casa della Brizz Nuoto per 4-9., Euro Cup: Plebiscito Padova ad un passo dalla rimonta, Ferencvaros in finaleA1...

