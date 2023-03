Pallanuoto femminile, Serie A1 2022-2023: cambiano le date di regular season, play off e play out a causa della World Cup (Di sabato 11 marzo 2023) Così come accaduto per il torneo maschile, anche la Serie A1 2022-2023 di Pallanuoto femminile vede variare in modo notevole il proprio calendario a causa della World Cup: anticipati la fine della regular season e l’inizio dei play off, mentre slittano semifinali e finali scudetto e la finale play out. Pallanuoto femminile, Catania vince la Coppa Italia 2023: quinto sigillo per l’Orizzonte, battuta Padova NUOVE date Pallanuoto femminile World Cup femminile 1° TURNO DI QUALIFICAZIONE Division 1 (11-13 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Così come accaduto per il torneo maschile, anche laA1divede variare in modo notevole il proprio calendario aCup: anticipati la finee l’inizio deioff, mentre slittano semifinali e finali scudetto e la finaleout., Catania vince la Coppa Italia: quinto sigillo per l’Orizzonte, battuta Padova NUOVECup1° TURNO DI QUALIFICAZIONE Division 1 (11-13 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SettimanaS : Pallanuoto - Il Lerici riceve il Rapallo mentre parte pure il femminile - CN24_tv : Pallanuoto, serie A2 femminile. Cosenza, domenica sfida in casa con la Lazio ???? QUI ? - CosenzaPost : Cosenza Pallanuoto, serie A2 femminile: domenica sfida in casa con la Lazio Nuoto - Sevenpress : Pallanuoto Femminile Serie A2: vittoria per la Locatelli Genova - Bronwyn3043 : RT @robgia66: Amo l'atletica leggera. Ci sono gli -