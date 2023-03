Pallanuoto femminile, Euro Cup 2023: Plebiscito Padova ad un passo dalla rimonta, Ferencvaros in finale (Di sabato 11 marzo 2023) Si è giocata la gara di ritorno delle semifinali dell’Euro Cup 2022-2023 di Pallanuoto femminile: nella seconda competizione Europea l’Antenore Plebiscito Padova ha vinto in trasferta contro le magiare del Ferencvaros per 7-9. Le patavine però non sono riuscite a ribaltare il 9-12 subito all’andata e così sono state le padrone di casa a fare festa. Nell’altra semifinale il derby ungherese tra Ujpest ed Eger ripartirà alle ore 18.00 dal 12-12 dell’andata. Il Ferencvaros ha subito l’iniziativa del Padova, andato subito avanti nel punteggio per poi chiudere in vantaggio per 1-3 dopo il primo quarto. Il Ferencvaros ha poi trovato il pareggio sul 4-4 a metà gara. Nel terzo quarto la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Si è giocata la gara di ritorno delle semifinali dell’Cup 2022-di: nella seconda competizionepea l’Antenoreha vinto in trasferta contro le magiare delper 7-9. Le patavine però non sono riuscite a ribaltare il 9-12 subito all’andata e così sono state le padrone di casa a fare festa. Nell’altra semiil derby ungherese tra Ujpest ed Eger ripartirà alle ore 18.00 dal 12-12 dell’andata. Ilha subito l’iniziativa del, andato subito avanti nel punteggio per poi chiudere in vantaggio per 1-3 dopo il primo quarto. Ilha poi trovato il pareggio sul 4-4 a metà gara. Nel terzo quarto la ...

