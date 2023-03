Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: Italia, non ti fermare! Contro la Lettonia servirà ancora una scorpacciata di reti (Di sabato 11 marzo 2023) Malgrado il vantaggio importante l’Italia non deve abbassare la guardia. La Nazionale di Pallamano è pronta a sfidare domenica 12 marzo la Lettonia a settantadue ore di distanza dalla trionfale vittoria dell’andata, terminata 36 a 23. Se la gara di Pescara ha messo sul piatto delle sorprese importanti, quella che si svolgerà a Valmiera dovrà essere quella delle conferme. I nostri ragazzi hanno infatti dimostrato di essere un gruppo estremamente coeso, sfoggiando ottimo equilibrio di gioco e grandi inserimenti nelle rotazioni, caratteristiche molto importanti per una squadra così tanto giovane. In virtù di quanto detto in terra lettone servirà esattamente lo stesso Killer Instinct visto giovedì, in modo da poter gestire nel migliore dei modi la partita e non spostare il pallino del gioco nelle mani degli avversari. ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Malgrado il vantaggio importante l’non deve abbassare la guardia. La Nazionale diè pronta a sfidare domenica 12 marzo laa settantadue ore di distanza dalla trionfale vittoria dell’andata, terminata 36 a 23. Se la gara di Pescara ha messo sul piatto delle sorprese importanti, quella che si svolgerà a Valmiera dovrà essere quella delle conferme. I nostri ragazzi hanno infatti dimostrato di essere un gruppo estremamente coeso, sfoggiando ottimo equilibrio di gioco e grandi inserimenti nelle rotazioni, caratteristiche molto importanti per una squadra così tanto giovane. In virtù di quanto detto in terra lettoneesattamente lo stesso Killer Instinct visto giovedì, in modo da poter gestire nel migliore dei modi la partita e non spostare il pallino del gioco nelle mani degli avversari. ...

