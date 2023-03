Palermo, confiscati beni per 2 milioni di euro al boss Stefano Polizzi (Di sabato 11 marzo 2023) A Palermo, provvedimento di confisca di primo grado a carico di Stefano Polizzi, boss della famiglia mafiosa di Misilmeri. I beni diventati patrimonio di Stato hanno un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, sono state svolte dal Nucleo Investigativo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) A, provvedimento di confisca di primo grado a carico didella famiglia mafiosa di Misilmeri. Idiventati patrimonio di Stato hanno un valore complessivo di circa 2di. Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, sono state svolte dal Nucleo Investigativo ... TAG24.

