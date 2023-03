Pagelle Roma-Milan femminile 3-1 | Babb miracolosa | Piemonte solita bomber

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fili27Filippo : Super @ASRomaFemminile! Milan rimontato e vola in finale di #CoppaItalia #CoppaItaliaFemminile - PressReview99 : Juve-Friburgo, le PAGELLE dei giornali: super Di Maria, bocciature per Vlahovic e Miretti. Sorpresa Szczesny… - ilB… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Roma-Real Sociedad, le pagelle: Matic, giù il cappello (7,5). El Shaarawy gol e sprint da 7 - Fraderay : @spizzico78 Guardati le pagelle di tutti i quotidiani nazionali, anche ieri Pellegrini il peggiore della Roma. Ma q… - TuttoASRoma : ROMA-REAL SOCIEDAD Le pagelle dei giornali -

Tabellino e(4 - 2 - 3 - 1): Ceasar 6; Bartoli 6,5 (dal 75' Di Guglielmo 6), Linari 6, Wenninger 6,5, Minami 6,5; Giugliano 6,5, Greggi 6,5; Serturini 7, Andressa 7 (dal 61' Glionna 6,5),...... rete numero nove in campionato per l'ex talento scuola. Approccio alla gara da dimenticare ... Tabellino eCITTADELLA (4 - 3 - 1 - 2): Maniero 6; Mattioli 6, Del Fabro 5,5, Frare 6 (46' ......Meazza Leggi anche L'Inter e il rimpianto per i punti persi in campionato con le piccole Le...30 Udinese 3 Fine 1 Inter Sabato 1 Ottobre 2022 - 18:00 Inter 1 Fine 2Sabato 8 Ottobre 2022 - ...

Rimonta giallorossa, la Roma Femminile è in finale di Coppa Italia RomaToday

I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan Roma Femminile Le pagelle delle protagoniste del match tra Milan Femminile e Roma , valido ...La Roma Femminile rimonta il Milan e trova la qualificazione alla finale di Coppa Italia. A segno per le giallorosse Andressa, Giacinti e Losada ...