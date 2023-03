Pagelle Napoli-Atalanta 2-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 11 marzo 2023) Lee idi2-0, match della ventiseiesima giornata di. La squadra di Spalletti allunga a +18 sull’Inter (in attesa della Lazio) e si gode l’ennesima vittoria stagionale. Al 60? il vantaggio dopo un primo tempo senza reti: Kvaratskhelia ubriaca la difesa bergamasca e scaglia il destro sotto la traversa. Al 77? altro gol: Elmas da angolo scodella in area, Rrahmani di testa sorprende un Musso tutt’altro che impeccabile. L’non ha vinto negli ultimi tre impegni diA (1N, 2P) e non è riuscita a segnare negli ultimi due incontri: solo una volta con Gian Piero Gasperini in panchina, i bergamaschi hanno giocato tre gare di fila senza segnare in campionato, nell’ottobre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Kvara come Shiffrin, Kim e Rrahmani da 7. Gollini impeccabile all'esordio - cn1926it : #NapoliAtalanta, le pagelle: #Kvara, uno slalom da campione! Kim ormai è un muro - Atalantinicom : #Atalanta - Napoli Calcio Società Sportiva - Atalanta Bergamasca Calcio. Pagelle Adagurda... - tuttonapoli : Napoli-Atalanta 2-0, le pagelle: fenomeno Kvaradona, è il gol dell'anno! Osi è ovunque, Kim-Rrahmani giganteggiano - MCalcioNews : Napoli-Atalanta 2-0 le pagelle e il tabellino della partita -

Dopo il ko contro la Lazio, i lriprende la corsa in campionato e batte 2 - 0 l'Atalanta. Dopo un primo tempo bloccato, gli ... Ecco lefondamentali della ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:- Atalanta Ledei protagonisti del match tra Atalanta e, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Politano ...Atalanta, le

Napoli-Atalanta, le pagelle: Kvara, uno slalom da campione! Kim ormai è un muro CalcioNapoli1926.it

08.03 15:25 - ON AIR - Petrazzuolo: "Contro l'Atalanta il Napoli reagirà, senza pensare troppo all'Eintracht, Gasperini Non credo che si chiuderà come ha fatto Sarri” 07.03 21:10 - RADIO CRC - ...Juve davanti all’Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri contro lo Spezia per 2-1: come sarebbe ora la classifica senza -15 La classifica della Juve dopo la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia per 2- ...