Paganin | «Inter la più forte per organico! Ma i troppi punti persi…»

Antonio Paganin, Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, si è espresso sull'Inter. L'ex calciatore ha analizzato la stagione dei nerazzurri, complicatasi dopo la sconfitta contro lo Spezia PROBLEMI – Queste le parole di Antonio Paganin: «Una squadra come l'Inter, che io reputo per organico la più forte del campionato non riesce a manifestare la sua superiorità con le squadre di bassa classifica. troppi punti persi hanno minato un percorso che poteva essere ben diverso, riconoscendo i meriti del Napoli. Ma una squadra del genere non dovrebbe avere questo distacco e rimanere invischiata nella lotta per un posto alla Champions League. Questa squadra ha la grandissima difficoltà a finalizzare e mettere a nudo le difficoltà di una squadra come lo Spezia.»

