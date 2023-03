Padre muore poche ore dopo il funerale della figlia 23enne (Di sabato 11 marzo 2023) Un dolore troppo forte quello che avrà provato il Padre di una giovane inglese deceduta per le conseguenze di una Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 11 marzo 2023) Un dolore troppo forte quello che avrà provato ildi una giovane inglese deceduta per le conseguenze di una Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trustjssues : Se mio padre muore d'infarto per colpa di mia madre giuro che è la volta buona che le spacco la testa perché non è… - carlanna35 : Penso che Dio sia morto, perché ogni volta che si uccidono le persone si uccide Cristo. Come fa a vivere suo padre… - Atena_101 : Spero che il padre la paghi per questo tremendo comportamento! ?? - infoitinterno : Mamma muore di tumore senza poter rivedere il figlio: «Il padre non l'ha portato dalla donna per oltre un anno» - menadel20 : @Pennylove2015 @alfosignorini @SBruganelli @GiuliaSalemi93 Non ci posso credere. Che gioventù bruciata. Se gli muore il padre si suicidano. -