Padel | le 10 cose che quasi certamente non sai e ti faranno sembrare un vero esperto

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 11 marzo 2023) Negli ultimi anni ilè diventato sempre più di moda in Italia: ecco 10 curiosità che tiun grande intenditore di questo sport. Durante il periodo con più restrizioni della pandemia da Covid-19 a dare una boccata d’ossigeno a chi si sentiva recluso in casa ed era alla ricerca di attività sportiva all’aperto è stato il: uno degli sport che non ha subito alcun tipo di limitazione durante l’esplosione del Coronavirus e che ha così accolto tantissimi nuovi appassionati. Le 10 curiosità sulche devi conoscere – Grantennistoscana.itSimile al tennis, ma più semplice da giocare per chi non ha mai impugnato una racchetta, in pochissimo tempo è diventata l’attività sportiva più diffusa in Italia e non solo con tantissimi campi e centri sportivi nati e messi in piedi a una ...