Outfit e acconciature, la minigonna con le frange di Elisabetta Gregoraci e lo chignon alto (Di sabato 11 marzo 2023) La minigonna con le frange è la vera protagonista della primavera 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da Elisabetta Gregoraci e quindi è subito da prendere in considerazione. Inoltre si può realizzare anche il suo meraviglioso chignon alto. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime tendenze dei prossimi mesi. Tendenze moda primavera 2023 Nell'ultimo periodo Elisabetta ha indossato una camicia di colore nero. Si tratta di un capo molto sfiancato, nel quale la showgirl ha pensato di lasciare sbottonati alcuni bottoni. In questo modo lo stile è molto più sensuale. La Gregoraci ha sfoggiato anche una minigonna e questa non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Il capo in questione è ...

