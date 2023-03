Ostigard: «Stare in panchina non mi piace, ma spero di giocare di più nella seconda parte del campionato» (Di sabato 11 marzo 2023) Il difensore norvegese del Napoli, Ostigard ha rilasciato una lunga intervista al portale norvegese VG Sporten: Stai giocando poco «Lo so, a nessuno fa piacere reStare seduto in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità . Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League » Come pensi che sarà il futuro? «Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui, e questo è qualcosa che ovviamente voglio provare. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno state più partite giocate o meno di quelle in cui confidavo nell’ultima ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il difensore norvegese del Napoli,ha rilasciato una lunga intervista al portale norvegese VG Sporten: Stai giocando poco «Lo so, a nessuno fare reseduto in, ma cerco di dare sempre il massimo. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità . Ho sempre detto che vogliole partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League » Come pensi che sarà il futuro? «Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui, e questo è qualcosa che ovviamente voglio provare. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno state più partite giocate o meno di quelle in cui confidavo nell’ultima ...

