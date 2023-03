Ostigard: “Stare in panchina non mi piace, ma do il massimo per il Napoli” (Di sabato 11 marzo 2023) Leo Ostigard difensore del Napoli ha parlato ai media olandesi della sua avventura alla corte di Luciano Spalletti. Ostigard ha parlato ai microfoni di Vg Sporten e si è soffermato sulle poche presenze accumulate fino ad ora: appena 7 per il calciatore che ha all’attivo anche un gol in Champions League in 480 minuti giocati. Napoli, intervista Ostigard Ecco quanto dichiarato dal difensore del Napoli: “Sto giocando poco lo so, a nessuno fa piacere reStare seduto in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità. Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Leodifensore delha parlato ai media olandesi della sua avventura alla corte di Luciano Spalletti.ha parlato ai microfoni di Vg Sporten e si è soffermato sulle poche presenze accumulate fino ad ora: appena 7 per il calciatore che ha all’attivo anche un gol in Champions League in 480 minuti giocati., intervistaEcco quanto dichiarato dal difensore del: “Sto giocando poco lo so, a nessuno fare reseduto in, ma cerco di dare sempre il. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità. Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con ...

